«Северный поток — 2» планируют достроить к концу августа 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работы по «Северному потоку – 2» планируют завершить в конце августа текущего года, на сегодняшний день газопровод построен на 98 процентов. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщил глава компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

- Мы планируем завершить строительные работы в конце августа текущего года, сейчас они завершены уже на 98 процентов. Цель Nord Stream 2 AG – запустить трубопровод уже в этом году. При это я уверен, что транзит газа через Украину будет оставаться одним из путей поставок газа в Европу и после 2024 года, - отметил Маттиас Варниг в интервью газете Handelsblatt.

Как писал сайт kp.ru, накануне немецкий журнал Spiegel предложил несколько возможных вариантов разрешения разногласий между Украиной и Германией по поводу реализации проекта «Северный поток — 2».