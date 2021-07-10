В Германии нашли способы для устранения разногласий с Украиной по "Северному потоку - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разногласия между Украиной и Германией разногласия по поводу реализации проекта "Северный поток - 2" могут быть улажены. Несколько возможных вариантов решения этого вопроса представлены в материале немецкого журнала Spiegel.

В первом из них речь идет о возможности предоставления Киеву компенсации в случае утраты роли транзитера газа.

Кроме этого, в публикации обсуждается вариант, при котором Берлин мог бы предложить украинской стороне "сотрудничество в производстве водорода". Еще один вариант предполагает возможное "обещание" Германии выделить средства на ремонт "полностью разрушенной" газовой сети Украины.