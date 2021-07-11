Число погибших при обрушении дома в Майами возросло до 90 Фото: REUTERS

Общее число жертв обрушения жилого многоэтажного дома в Серфсайде в окрестностях Майами достигло 90. Сегодня вечером спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося строения тела еще четверых погибших. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава во время брифинга. Трансляция пресс-конференции велась на странице округа в Facebook.

- Спасатели извлекли на поверхность тела нескольких жертв. Общее число погибших теперь составляет 90. Судьба 31 человека до сих пор остается неизвестной, - сообщила Кава.

Как писал сайт kp.ru, в ночь на 24 июня в Серфсайде в окрестностях Майами обрушился многоэтажный жилой дом. В первый день поиско-спасательных работ из-под завалов удалось извлечь 37 человек, но затем несколько дней выживших не находили. Через 13 дней после обрушения здания власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.