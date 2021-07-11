Маск и Безос поздравили Брэнсона с успешным полетом к космосу Фото: REUTERS

Глава американский компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос поздравили британского предпринимателя и основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона с успешным полетом к границе космоса.

- Поздравляю, это был прекрасный полет, - написал Илон Маск, комментируя пост Брэнсона в социальной сети Twitter, где в прямом эфире транслировался сегодняшний полет космического корабля Unity.

Джефф Безос также поздравил Ричарда Брэнсона и экипаж с успешным полетом, отметив, что очень ждет, когда «присоединится к этому клубу». Напомним, основатель компаний Amazon и Blue Origin полетит в космос на борту корабля New Shepard 20 июля текущего года.

Как сообщал сайт kp.ru, этим вечером компания Virgin Galactic успешно осуществила запуск космического корабля к границам космоса, экипаж включал четверых сотрудников компании, в том числе ее главу Ричарда Брэнсона. Так семидесятилетний основатель компании протестировал новый аппарат и попытался доказать, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.