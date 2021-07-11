Корабль с Ричардом Брэнсоном на борту успешно приземлился на космодроме в Нью-Мехико Фото: REUTERS

Космический корабль компании Virgin Galactic с британским миллиардером и основателем корпорации Virgin Group Ричардом Брэнсоном на борту успешно приземлился на Землю. Космолет Unity-22 приземлился на космодроме в американской штате Нью-Мексико.

Корабль стартовал сегодня, 11 июля, в 17:30 по московскому времени с первого частного американского космодрома Spaceport America. Помимо самого предпринимателя в космос отправились главный астронавт-инструктор компании Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент Сириша Бандла, пилотировали корабль Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.

Отстыковка аппарата от самолета-носителя произошла в 18:25 на высоте около 15 километров, после чего на Unity-22 включился реактивный двигатель. Во время полета аппарат смог подняться на высоту в 92 километра, где экипаж из шести человек на несколько минут смог почувствовать невесомость. После Unity-22 снова вошел в плотные слои атмосферы и совершил посадку в 18:38 по московскому времени. Общая продолжительность полета составила около часа.

Перед полетом все члены экипажа и пассажиры космического корабля прошли тщательную подготовку.

Ричард Брэнсон полетел в космос на девять дней раньше основателя Amazon Джеффа Безоса, чья аэрокосмическая корпорация Blue Origin – конкурент Virgin Galactic. При этом специалисты компании Безоса уже заявили, что полет Брэнсона не является космическим, поскольку корабль прошел ниже линии Кармана, с которой начинается космос.