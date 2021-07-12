Картридж с игрой Super Mario продали на аукционе за 1,56 миллиона долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Картридж с популярной видеоигрой Super Mario 64 японской компании Nintendo был продан в воскресенье, 11 июля, за рекордную сумму - 1,56 миллиона долларов.

Игра ушла с молотка на американском аукционе Heritage Auctions. Об этом сообщил торговый дом на своей странице в Твиттере.

Итог этих торгов является рекордным для видеоигр. Super Mario 64 побила рекорд игры The Legend of Zelda ("Легенда о Зельде"), которая несколько дней назад была продана на аукционе за 870 тысяч долларов.

Серия Super Mario уже более четверти века продолжает сохраняет свои высокие позиции в рейтинге видеоигр. Кроме Super Mario, визитными карточками японской компании являются игры Pokemon и The Legend of Zelda.

Ранее сайт kp.ru писал, что в США на 85 году жизни скончался американский предприниматель итальянского происхождения Марио Сегале, в честь которого японцы назвали персонажа одной из самых популярных в мире компьютерных игр Super Mario.