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В мире12 июля 2021 2:28

Картридж с игрой Super Mario продали на аукционе за 1,56 миллиона долларов

Итог этих торгов является рекордным для видеоигр
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Картридж с игрой Super Mario продали на аукционе за 1,56 миллиона долларов

Картридж с игрой Super Mario продали на аукционе за 1,56 миллиона долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Картридж с популярной видеоигрой Super Mario 64 японской компании Nintendo был продан в воскресенье, 11 июля, за рекордную сумму - 1,56 миллиона долларов.

Игра ушла с молотка на американском аукционе Heritage Auctions. Об этом сообщил торговый дом на своей странице в Твиттере.

Итог этих торгов является рекордным для видеоигр. Super Mario 64 побила рекорд игры The Legend of Zelda ("Легенда о Зельде"), которая несколько дней назад была продана на аукционе за 870 тысяч долларов.

Серия Super Mario уже более четверти века продолжает сохраняет свои высокие позиции в рейтинге видеоигр. Кроме Super Mario, визитными карточками японской компании являются игры Pokemon и The Legend of Zelda.

Ранее сайт kp.ru писал, что в США на 85 году жизни скончался американский предприниматель итальянского происхождения Марио Сегале, в честь которого японцы назвали персонажа одной из самых популярных в мире компьютерных игр Super Mario.