Врач объяснил популярность вакцины "КовиВак" среди россиян Фото: Иван МАКЕЕВ

В России среди желающих привиться растет популярность вакцины против коронавирусной инфекции "КовиВак".

По словам главного врача второго диагностического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максима Терского, это связано тем, что она однокомпонентная, то есть требует однократного введения.

Также эксперт рассказал, что высокий спрос именно на этот препарат связан с ее производством - вакцины изготовлено очень мало, пояснил Терский.

- Что касается каких-либо конкретных преимуществ или недостатков препарата, то о них сейчас довольно сложно говорить, поскольку вакцина находится в процессе клинических испытаний, - рассказал доктор агентству "Прайм".

Ранее сообщалось, что вакцина "КовиВак" появившаяся в наличии в Москве утром 10 июля. Однако уже к вечеру препарат в столице закончился. В связи с этим вакцинация данным препаратом временно приостанавливается, но в скором времени ожидается поставка вакцины от Минздрава.