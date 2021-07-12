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Здоровье12 июля 2021 4:56

Минздрав РФ готовит обновление рекомендаций по лечению коронавируса

Это будет 12-я версия рекомендаций ведомства
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Минздрав РФ готовит обновление рекомендаций по лечению коронавируса

Минздрав РФ готовит обновление рекомендаций по лечению коронавируса

Фото: Александр ГЛУЗ

Минздрав России готовит новую, 12-ю версию рекомендаций по лечению новой коронавирусной инфекции. Об этом объявил замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный специалист Министерства здравоохранения РФ по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.

- Надеемся, в ближайшее время она будет готова. Пока идут совещания в рабочих группах касательно принципа, который мы бы хотели заложить в лечение пациентов с covid-19, - сказал специалист "Известиям".

Ранее сообщалось, что Минздрав опубликовал четвертую версию методических рекомендаций по оказанию медпомощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции. Теперь в новую версию вошли несколько новых разделов и дополнений.

Как писал сайт kp.ru, до этого момента эксперты считали, что беременные женщины являются подверженными ковиду из-за изменений в организме.