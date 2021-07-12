Вирусолог Нетесов заявил, что большинство ученых считают происхождение COVID-19 естественным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство специалистов и ученых считают происхождение коронавируса естественным, однако точного ответа на вопрос, откуда появился вирус, все еще нет. Об этом заявил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

- До сих пор существуют две основные гипотезы – что это штамм или утечка из лаборатории штамма от каких-то животных. Но все-таки большинство ученых, а не диванных вирусологов и не бабок на базаре, склоняются в сторону естественного происхождения covid-19, - рассказал эксперт РИА Новости.

Нетесов считает, что в то же время конспирологи напридумывали различное множество версий появления вируса, вместо того, чтобы серьезно заниматься анализом течения эпидемии.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад американской разведки уже сообщила, что трое сотрудников Института вирусологии Уханя тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе нового типа.

Вместе с тем, ВОЗ публиковала полную версию доклада группы экспертов, которые посетили Ухань. Они посчитали гипотезу о том, что вирус распространился из-за утечки в лаборатории, "весьма маловероятной" и предположили, что он передался человеку от летучих мышей через другое животное.