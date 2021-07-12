США предостерегли власти Кубы от насилия в отношении протестующих

Джейк Салливан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты предостерегают власти Кубы от применения насилия в отношении протестующих. Такое заявление сделал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, отметив, что Вашингтон поддерживает свободу слова и собраний на территории всей Кубы.

«США поддерживают свободу слова и собраний на территории всей Кубы и решительно осуждают любое насилие или нападения на мирных демонстрантов, которые осуществляют свои всеобщие права», - написал советник президент США на своей странице в Twitter в понедельник, 12 июля.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал сторонников и защитников Кубинской революции выходить на улицым, предупредив, что некоторые граждане поощряют кампании, направленные на распространение идеи о том, что правительство страны якобы не может контролировать сложную эпидситуацию на острове.

Незадолго до этого в воскресенье, 11 июля, кубинское издание Diario de Cuba сообщило, что тысячи людей вышли на улицы для участия в массовых мирных протестах против правительства.