Жителям большинства регионов России нужно более 20 лет, чтобы накопить миллион рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В большинстве российских регионов граждане будут копить на один миллион больше 20 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в понедельник, 12 июля.

Эксперты рассчитали количество лет, необходимых для накопления одного миллиона рублей гражданином со среднестатистической зарплатой по каждому российскому субъекту, исходя из внесения десяти процентов дохода каждый месяц на пополняемый банковский вклад, передает РИА Новости.

Как выяснилось, быстрее других россиян накопить один миллион рублей могут жители Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Согласно приведенным данным, им потребуется 7,8 года и 8,6 года, соответственно.

Специалисты объясняют высокие позиции этих регионов в рейтинге высокими заработными платами в добывающих отраслях, которые во многом компенсируют суровые условия жизни.

Третье и четвертое место в рейтинге занимают Ненецкий автономный округ и Магаданская область, где на накопление одного миллиона рублей уйдет 9,8 года. Пятерку замыкает Москва с показателем 11 лет.

Кроме того, высокие позиции заняли Ханты-Мансийский автономный округ (11,3 года), Камчатский край (11,4 года), Сахалинская область (11,5 года), Якутия (11,8 года), Мурманская область, там миллион рублей нужно копить 13,4 года.

Аутсайдерами оказались регионы Северного Кавказа, где отмечают невысокие зарплаты: Карачаево-Черкесия (24,1 года), Северная Осетия (24,3 года) и Кабардино-Балкария (24,7 года).

«В целом менее 15 лет, необходимых для накопления миллиона, демонстрируют 11 регионов, а в 44 регионах для накопления этой крупной суммы нужно более 20 лет», - сообщают исследователи.

Напомним, ранее эксперты озвучили рейтинг самых богатых и бедных регионов России с точки зрения доходной части бюджетов. Специалист полагают, что в ближайшее время не следует ждать резкого изменения ситуации в бедных субъектах.