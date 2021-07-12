Зеленский заявил премьер-министру ФРГ об угрозе «Северного потока-2»

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Германии с премьер-министром федеральной земли ФРГ Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом заявил о том, что введение в эксплуатацию газопровода «Северного потока-2» несет угрозу энергетической безопасности стран Европейского союза. Об этом говорится на сайте украинского лидера.

«Отдельное внимание собеседники уделили вопросу «Северного потока - 2». Президент Украины подчеркнул, что его ввод в эксплуатацию несет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС», - говорится в заявлении.

Зеленский прибыл в Германию в минувшие воскресенье, 11 июля. Как сообщалось, украинский лидер собирается обсудить с немецким руководством ряда вопросов о месте Украины на мировой арене.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер в ходе встречи в понедельник, 12 июля, в Берлине обсудят Минские соглашения и вопрос взаимоотношения с Россией, а также наверняка затронут вопрос проекта «Северный поток-2».