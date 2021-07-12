«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве продлен до 12 июля 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары в Москве продлили до 19:00 понедельника, 12 июля. Как сообщают синоптики, температура сегодня будет выше нормы на семь градусов и более.

«Аномально жаркая погода, температура выше нормы на 7°C и более», — говорится в прогностической карте на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» уровень означает, что погода потенциально опасна, а также существует вероятность стихийных бедствий.

Как писал сайт kp.ru, ранее синоптики сообщили, что в столице до 18 июля ожидается жаркая погода с температурой +33... +34 градуса, что на семь градусов выше климатической нормы, а похолодание, согласно прогнозам, может вернуться в Москву только к концу следующей недели. При этом, как отметили специлаисты, прошедшие дожди создадут эффект тропиков. В итоге «будет не только жарко, но и душно».