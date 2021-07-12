Партия президента Молдавии вырвалась вперед с 52,53% голосов на парламентских выборах Фото: REUTERS

На парламентских выборах в Молдавии президентская Партия действия и солидарности (ПДС) вырвалась вперед, получив 52,53% голосов по итогам обработки 99,58% бюллетеней. Таким образом, президентская партия показала на выборах в парламент Молдавии наилучший результат за всю историю. Об этом со ссылкой на ЦИК республики.

Блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном занимает второе место с 27,36% голосами. Тройку замыкает региональная партия бизнесмена Илана Шора «Шор», которую поддержали 5,78% избирателей.

Согласно последним данным, ПДС, поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, получает 51 из 101 мест в парламенте, и сможет самостоятельно сформировать правительство республики.

На данный момент обработка бюллетеней не завершена. Окончательно результаты выборов утвердит Конституционный суд.

Как писал сайт kp.ru, в выборах приняли участие 22 партии и блока, а также один независимый кандидат. После обработки 25% протоколов «Действие и солидарность» лидировала с 39,97% голосов, всего немного опережая партию «Коммунисты и социалисты», которая получили 33,97% голосов избирателей.