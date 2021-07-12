Цены на подсолнечное масло падают в России

В России падают цены на подсолнечное масло Фото: Олег УКЛАДОВ

В России на фоне ожиданий высокого урожая подсолнечника начало дешеветь подсолнечное масло, следует из данных аналитического центра «Совэкон».

Сборы подсолнечника по итогам 2021 года могут стать рекордными, достигнув 15,9 миллиона тонн, тогда как еще в мае урожай ожидался на уровне 15,4 миллиона – этот рекорд был зафиксирован в 2019 году. Прогнозы высоких сборов подсолнечника в России и на Украине повлияли на обвал цен на мировом рынке: в первой половине июня из-за небольшого спроса на подсолнечное масло в Турции, Китае и Индии цены на него стали активно падать, передает «РБК».

По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, всего несколько месяцев назад цены на этот продукт доходили до 1,7 тысячи долларов за тонну, сейчас же они составляют около 1,1 тысячи долларов. Экспортные цены на внутреннем рынке также начали снижаться с июня. Так, в конце мая тонна подсолнечного масла стоила 53,1 тысячи рублей, в конце же июня уже 40,9 тысячи.

Вместе с тем стоимость сырого масла у производителей упала с 118 тысяч до 100 тысяч рублей за тонну. В настоящее время подсолнечник стоит около 36 тысяч рублей, тогда как в мае его цена составляла более 60 тысяч.

Отмечается, что с января по май 2021 средняя цена подсолнечника была в два раза выше уровня 2020 года. За тот же период оптовые цены на масло подскочили на 174%: рафинированное подсолнечное масло стоило 84,4 рубля за литр (в 2020 году 48,3 рубля)

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