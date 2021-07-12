Курбан-байрам в Москве проведут в онлайн-формате Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Москве исламский праздник Курбан-байрам решено провести в онлайн-формате в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщило Духовное управление мусульман России (ДУМ).

Праздничная молитва пройдет только в Соборной мечети столицы с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. Прихожане смогут прослушать проповедь председателя ДУМ Равиля Гайнутдина в онлайн-режиме по телеканалу «Россия 1». По завершении хутбы верующие могут «самостоятельно совершить дополнительный намаз (нафиля) в два или четыре ракяата», сказано на сайте духовной организации.

Также уточняется, что региональные Духовные управления мусульман самостоятельно принимают решение о порядке проведения праздничной молитвы в честь Курбан-байрам с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации. В 2021 году Курбайн-байрам проводится с 19 по 23 июля.

Как писал сайт kp.ru, в Москве с 22 июня 2021 года временно запретили массовые мероприятия с присутствием более 500 человек. Ограничения касаются мероприятий, проводимых как на открытом воздухе, так и зданиях. При этом фан-зоны и танцполы закроют независимо от количества участников мероприятия, однако если организаторы создадут «свободные от ковида» зоны, туда разрешат пускать людей, имеющих QR-коды.