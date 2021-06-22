В Москве с 22 июня 2021 временно запретили мероприятия с присутствием более 500 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с 22 июня 2021 года временно запретили массовые мероприятия с присутствием более 500 человек.

Как сообщается на сайте Оперштаба Москвы, ограничения касаются мероприятий, проводимых как на открытом воздухе, так и зданиях. При этом фан-зоны и танцполы закроют независимо от количества участников мероприятия, однако если организаторы создадут «свободные от ковида» зоны, туда разрешат пускать людей, имеющих QR-коды.

Как писал сайт kp.ru, в столице с 28 июня вводят новые ограничения на посещение заведений общественного питания. С понедельника посещать рестораны смогут только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса, переболевшие им в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, действительный в течение трех дней.

Напомним, в Москве до 29 июня продлили ограничения по работе общепитов и ресторанов, а также проведению развлекательных мероприятий и пребыванию в парках. С 18 июня в столице запретили зрелищные мероприятия с численностью свыше 1 тысячи человек, а также закрыли танцполы и фан-зоны для болельщиков.