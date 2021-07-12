Песков: сообщение о переносе сентябрьских выборов - лживая информация Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал лживая информацией сообщения о том, что из-за ситуации с коронавирусной инфекцией выборы, которые должны состояться в сентябре этого года, будут перенесены на конец года, либо на следующий год.

«Уже десять раз это все опровергли. Нет, это лживая информация», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности такая информация, и обсуждается ли перенос сроков проведения выборов в стране.

Ранее в СМИ появились заявления, что российские власти обсуждают вопрос о переносе выборов в Государственную думу с сентября на конец текущего года или следующую весну из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее председатель Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова заявила, что выборы не будут перенесены и обсуждение этого вопроса не ведется. По ее словам, ЦИК и его региональные представительства работают «с полной отдачей», сам избирательный процесс уже запущен.