Памфилова исключила перенос выборов в Госдуму Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Выборы в Государственную думу не будут перенесены, обсуждение этого вопроса не ведется, рассказала председатель Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова.

ЦИК и его региональные представительства работают «с полной отдачей», сам избирательный процесс уже запущен, заявила ТАСС глава комитета.

«Нет никаких сомнений, что выборы пройдут в срок в соответствии с указом президента», – подчеркнула председатель ЦИК.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную думу восьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Указ главы государства подписан в соответствии с частью второй статьи пятой ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания России».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что ему ничего неизвестно о переносе выборов в Госдуму.