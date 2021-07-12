Лавров: США спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники

Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты достаточно спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники и оборудования. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Вашингтон много чего давал понять за 20 лет своего пребывания в Афганистане. «Надо спрашивать не у них, а у стран региона центральной Азии. Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан - члены ОДКБ, все вопросы о присутствии иностранных военных подлежат согласованию в этих рамках. Не думаю, что интересам безопасности в этом регионе соответствовало бы появление новых американских военных объектов в регионе», - отметил глава МИД РФ.

Напомним, администрация США с 1 мая начала вывод войск из Афганистана и обещала до 11 сентября закончить его в полной координации с союзниками.

Напомним, ранее обстановка в Афганистане осложнилась, однако накануне правительственные силы Афганистана смогли остановить наступление боевиков радикального движения в Кандагаре. Тем не менее, как писал сайт kp.ru, Кабул призывает Россию, Китай и Индию помочь в борьбе с терроризмом на их территории.