Подмосковье из-за высокой пожароопасности ограничивает вход и въезд в леса до 19 июля 2021 Фото: Иван МАКЕЕВ

Подмосковье с 12 по 19 июля текущего года ограничило пребывание граждан в лесах земель лесного фонда из-за высокой пожароопасности. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте комитета лесного хозяйства Московской области.

Сообщается, что в лесах Подмосковья в настоящее время установлен IV класс пожарной опасности, а обстановка на землях лесного фонда в ближайшие пять дней, по информации российского Гидрометцентра, не улучшится.

Министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин напомнил гражданам, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах на фоне особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на сумму до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц штраф может достигать сорока тысяч, а для юридических – 500 тысяч рублей.

- В филиалах лесничеств усилено патрулирование, организовано ежедневное дежурство, сформирована система контрольно-пропускных пунктов. Все силы приведены в состояние повышенной готовности к тушению лесных пожаров, - сообщила глава комитета лесного хозяйства Елена Казимир.

Как писал сайт kp.ru, в настоящее время в столичном регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности: сегодня температура воздуха в Москве будет выше нормы на семь градусов и более.