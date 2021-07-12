ВЦИОМ: боле трети россиян не употребляет алкоголь

ВЦИОМ: боле трети россиян не употребляют алкоголь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более трети россиян (38 процентов) не употребляют алкогольные напитки. При этом наибольший число таких жителей страны среди гржадан старше 60 лет, среди непьющих 51 процент. Такие данные следуют из опроса, проведенного ВЦИОМ.

Согласно проведенному исследованию, на фоне затянувшейся пандемии коронавирусной инфекции потребление алкогольных напитков в России увеличилось, и прервался многолетний тренд на снижение этого показателя. Ранее количество населения, пьющего алкогольные напитки два-три раза в месяц, снижалось с 20 процентов в 2011 году до 14 процентов в 2018 году, однако в текущем году показатель составил 18 процентов.

Исследование показало, что не употребляют алкогольные напитки 38 процентов опрошенных, а каждый четвертый респондент (25 процентов) пьет алкоголь реже, чем раз в месяц. Примерно раз в месяц и два-три раза в месяц пьют алкогольные напитки 14 процентов и 18 процентов опрошенных, соответственно.

Как отмечается, количество тех, кто не употребляет алкоголь, последние годы уменьшилось незначительно. Так в 2009 году такую характеристику приписывали себе только 26 процентов населения, к 2017 году их стало 39 процентов, а в 2021 - 38 процентов.