В Таиланде врачи выявили случаи заражения сразу двумя штаммами коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачи в Таиланде выявили случаи инфицирования одних и тех же пациентов одновременно двумя штаммами коронавируса – "дельта" и "альфа". Об этом заявил журналистам на пресс-конференции в министерстве здравоохранения генеральный директор департамента научно-медицинских исследований ведомства Супхакит Сирилак.

"Сегодня есть интересная информация: в одном из больших лагерей-общежитий строителей в Бангкоке в ходе массового тестирования выявлены случаи смешанной инфекции, два штамма – "альфа" и "дельта" – одновременно у одного пациента. Таких пациентов – семь человек", - сказал Сирилак.

Он отметил, что в сообществах, проживающих в условиях скученности могут возникать такие "гибридные" случаи. Сирилак добавил, что подобные случаи зафиксированы и в других странах. По его словам, у таких пациентов в Таиланде пока нет симптомов, "так что, по-видимому, смешанная инфекция не означает, что болезнь должна проходить тяжелее".

Он также рассказал, что "дельта"-штамм коронавируса постепенно вытеснит более распространенный в Таиланде в предыдущий период "альфа"-штамм.

В Бангкоке и девяти провинциях королевства действует режим жестких ограничений. Так в стране введен комендантский час с 21.00 по 04.00, прекращены крупные строительные работы, а лагеря-общежития для рабочих, которые прибыли в Таиланд из дальних провинций или других государств, переведены на полную изоляцию.