Грузия, Турция, Таиланд: Какие страны смягчили ограничения для туристов в марте

. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Весеннее солнце настраивает на пляжно-отпускной лад, и вот вам немного хороших новостей – а они во время ковидных ограничений на путешествия на вес золота.

ГРУЗИЯ: К ХИНКАЛИ – С ПЦР-ТЕСТОМ

С 1 марта попасть в безвизовую для россиян Грузию стало проще. Границы для иностранцев Грузия открыла еще с 1 февраля, но сначала пускали только вакцинированных гостей (либо необходимо было пройти 12-дневный карантин). Теперь для въеза нужен лишь ПЦР-тест с отрицательным результатом. А этим требованием сейчас никого не удивишь, справка нужна практически для любого зарубежного путешествия.

Из других полезных для туристов послаблений, заявленных премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили: с 25 февраля открыли отели на горнолыжных курортах, разрешены поездки между городами страны. С 1 марта рестораны, кафе и бары Батуми, а с 8 марта и всей Грузии принимают посетителей в залах (а не только на террасах и на вынос). Исключение – выходные. Также с первого дня весны вновь заработали музеи. С 8 марта запустят канатные дороги на горных курортах, откроют торговые центры. А с 15 марта можно будет сходить в театр.

Комендантский час пока остается – с 21 часа до 5 утра.

И еще один момент: сухопутные границы по-прежнему закрыты, в Тбилиси или Батуми можно только прилететь (а до пандемии многие россияне добирались в соседнюю страну как раз на автомобилях и междугородных автобусах).

Проблема вот в чем: прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет, единственный вариант – стыковочные рейсы через Стамбул или Минск. Билеты туда – обратно стоят от 20 тысяч рублей. Без прямых рейсов о массовом туризме говорить сложно. Но минимум формальностей для въезда делает Грузию с ее невысокими ценами и отличной кухней привлекательным маршрутом для весенних путешествий.

ТУРЦИЯ: РЕСТОРАНЫ ОТКРЫЛИ

В самой популярной у российских отпускников стране с правилами въезда без перемен – по-прежнему необходим ПЦР-тест. Однако в Стамбуле и на морских курортах со 2 марта смягчили антиковидные ограничения. Об этом объявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Что изменилось? Провинции страны разделили на четыре цвета, по степени риска, разъясняют подробности в Ассоциации туроператоров России. Места, куда ездят наши туристы, попали в серединку этого светофора. Памуккале, а также горнолыжгые курорты Кайсери и Эрзурум, оказались в желтой зоне, второй по безопасности. Анталья, Стамбул, Измир, провинция Мугла (там находятся Мармарис, Бодрум, Фетхие) – в оранжевой, и там меры чуть строже.

В любом случае, и в желтой, и в оранжевой зонах возобновили работу рестораны и кафе (до сих пор они работали лишь на вынос и доставку). Поесть можно с 7 утра до 19 часов. Так что в старом городе Антальи снова можно выпить кофе, а в Стамбуле заказать свежей рыбы на обед или очень ранний ужин.

Комендантский час по ночам он сохраняется на территории всей страны, с 21 часа до 5 утра. Раньше был еще и 56-часовой локдаун по выходным, с вечера пятницы. Теперь в желтой зоне его отменили, в оранжевой (то есть в большинстве курортов) оставили лишь на воскресенье.

Впрочем, на туристов комендантский час не распространяется (на всякий случай стоит иметь при себе паспорт или билеты, чтобы доказать, что вы в отпуске). И отдыхающие в отелях “Все включено” тем более его не замечают – по территории отеля можно гулять в любое время, рестораны и бары там не прекращали работу. Так что послабления полезны в первую очередь активным путешественникам, которые выходят в город или специально летят в Стамбул.

ТАИЛАНД: В БАР ПОСЛЕ КАРАНТИНА

В Таиланде, по которому этой зимой скучали многие любители теплого моря, послабления в общем-то условные. Но будем считать их хорошим знаком. В зеленую, то есть безопасную зону, теперь входят 54 провинции, сообщает Туристическое управление Таиланда. В том числе и курортные: Пхукет, Чиангмай, Чианграй, Транг и другие. Там открыли рестораны, бары, пабы и другие развлекательные заведения, спа-центры и массажные салоны.

Однако это не значит, что снова снова стали реальностью тайские каникулы, как в доковидные времена. Никуда не делся 15-дневный карантин, который обязаны соблюсти все иностранные путешественники. За свой счет, разумеется. Пройти карантин можно в одном из специально предназначенных для этого отелей, среди них есть и 5-звездочные, и бюджетные (все подробности и списки отелей тут). Но в любом случае вариант с карантином подходит лишь тем, кто летит в Таиланд надолго. Также для въезда необходимы ПЦР-тест с отрицательным результом и медицинская справка о разрешении на перелет (Fit to Fly) на английском языке.

Надежд на быстрое восстановление туризма в Тае, похоже, нет. Лишь в третьем квартале, то есть не раньше июля, власти рассчитывают отменить карантин для вакцинированных путешественников. А может и не отменить, а сократить до трех дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Руководитель НИИ гриппа Дмитрий Лиознов: «После появления COVID-19 грипп почти исчез»

Почему наш давний спутник как будто пропал с лица земли после прихода ковида и это не только хорошо, но и вызывает озабоченность экспертов (подробности)