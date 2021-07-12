Путин: суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией Фото: REUTERS

Подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной в понедельник, 12 июля, на официальном сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что считает возникшую между Россией и Украиной «стену» большой общей бедой, трагедией и последствием ошибок, допущенным обоими государства в разные периоды их истории.

- Подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией. Наши духовные и цивилизационные связи формировались на протяжении столетий. Они восходят к одним истокам, наше родство передаётся из поколения в поколение. Мы являемся одним народом, - написал Владимир Путин.

Как сообщал сайт kp.ru, официальный сайт Кремля сегодня опубликовал статью российского лидера о единстве народов РФ и Украины сразу на двух языка: русском и украинском, подчеркивая их связь.