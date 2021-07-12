Статья Путина об историческом единстве русских и украинцев опубликована на украинском языке

Статья Путин об историческом единстве русских и украинцев опубликована на украинском языке Фото: REUTERS

Новая статья российского президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликована сразу на двух языка: русском и украинском. В понедельник, 12 июля, статью главы государства обнародовал официальный сайт Кремля.

На украинском языке статья российского лидера вышла под названием «Про історичну єдність росіян та українців».

Во время последней прямой линии с гражданами Владимир Путин пообещал, что в скором времени напишет аналитическую статью об отношениях России и Украины, в которой изложит свое мнение по поводу данной тему. Президент подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым, а также выразил надежду на то, что с данной статьей ознакомятся жители обеих стран.

Как писал сайт Kp.ru, в своей статье Владимир Путин написал, что истинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией.