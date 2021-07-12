Путин: все больше убеждаюсь, что Киеву не нужен Донбасс Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сообщил, что со времен все больше убеждается в том, что Киеву не нужен Донбасс. Об этом глава государства написал в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной в понедельник, 12 июля, на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что украинские власти периодически говорят о «полной приверженности» минским соглашениям, но на деле все чаще руководствуются позицией об их «неприемлемости». По словам главы государства, Киев не намерен всерьёз обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для жителей данного региона, предпочитая вместо этого эксплуатировать образ «жертвы внешней агрессии» и торговать русофобией.

- Киев всеми способами привлекает к себе внимание внешних покровителей и хозяев. Судя по всему, и всё больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Жители этих регионов не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами, - написал российский лидер.

Президент отметил, что, кроме того, итоги Минска-1 и Минска-2, которые дают шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, ФРГ и Франции, противоречат логике проекта «анти-Россия». По словам Владимира Путина, данный «проект» может держаться лишь на постоянном культивировании образа внешнего врага.

Как писал сайт kp.ru, российский президент также назвал большой общей бедой возникшую между Россией и Украиной «стену».