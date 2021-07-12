Путин: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной» Фото: REUTERS

Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». Об этом написал российский президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной в понедельник, 12 июля, на официальном сайте Кремля.

- Эти слова воспринимаются кое-кем в штыки, они могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат. Хочу сказать одно: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». А какой быть Украине – решать её гражданам, - подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил также, что духовные, человеческие и цивилизационные связи народов России и Украины формировались столетиями и восходят к одним истокам, поэтому русские и украинцы всегда были и остаются одним народом.

Как писал сайт Kp.ru, статья Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев была опубликована на языках обоих государств. До этого российский президент выражал надежду на то, что с данной статьей ознакомятся жители и России, и Украины.