Глава ВОЗ: Ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается Фото: REUTERS

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в мире ухудшается: рост заболеваемости продолжается четвертую неделю подряд. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в Женеве.

Он отметил, что на прошедшей неделе ВОЗ также зафиксировала рост смертности от коронавирусной инфекции, хотя до этого количество летальных исходов снижалось десять недель подряд.

- Минувшая неделя была четвертой подряд неделей, в течение которой был отмечен рост числа случаев заражения коронавирусом по всему миру. Рост зарегистрирован во всех шести регионах кроме одного. После десяти недель снижения смертность также выросла, ситуация ухудшается, - сообщил Гебрейесус.

Как писал сайт kp.ru, по данным ВОЗ, наиболее заразный штамм коронавируса «дельта» на сегодняшний день зарегистрирован более чем в 104 странах мира. Специалисты организации считают, что в ближайшем будущем данная мутация может стать доминирующей.