ВОЗ ожидает, что штамм коронавируса «дельта» станет доминирующим в мире Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Обладающий высокой заразностью штамм коронавирусной инфекции «дельта» на сегодняшний день зарегистрирован более чем в 104 государствах. Всемирная организация здравоохранения ожидает, что в скором времени данный штамм заболевания станет доминирующим в мире.

Как писал сайт kp.ru, накануне медики на территории Таиланда зафиксировали случаи инфицирования одних и тех же пациентов одновременно двумя штаммами коронавируса – «дельта» и «альфа».

Напомним, что сегодня глава ВОЗ также сообщил об ухудшении ситуации с пандемией: в мире четвертую неделю подряд растет заболеваемость коронавирусом, а на минувшей неделе выросла также смертность, которая до этого снижалась 10 недель подряд.