ВОЗ ожидает, что штамм коронавируса «дельта» станет доминирующим в мире
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Обладающий высокой заразностью штамм коронавирусной инфекции «дельта» на сегодняшний день зарегистрирован более чем в 104 государствах. Всемирная организация здравоохранения ожидает, что в скором времени данный штамм заболевания станет доминирующим в мире.
Как писал сайт kp.ru, накануне медики на территории Таиланда зафиксировали случаи инфицирования одних и тех же пациентов одновременно двумя штаммами коронавируса – «дельта» и «альфа».
Напомним, что сегодня глава ВОЗ также сообщил об ухудшении ситуации с пандемией: в мире четвертую неделю подряд растет заболеваемость коронавирусом, а на минувшей неделе выросла также смертность, которая до этого снижалась 10 недель подряд.