Журнал Vaccines: "Спутник V" эффективен против новых штаммов коронавируса

Ученые фиксируют все больше данных о способности ковида к трансформации и мутациям по всему миру. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно исследованиям НИЦЭМ имени Гамалеи, опубликованным в ведущем международном журнале Vaccines, российская вакцина против коронавируса "Спутник V" эффективна против новых штаммов. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В ходе исследования сравнивалась ВНА сыворотки крови людей после прививки препаратом "Спутник V" на образцах штаммов, имеющих международное распространение, с ВНА против исходного штамма.

"Исследования Центра имени Гамалеи продемонстрировали правоту подобного подхода – вируснейтрализующая активность вакцины против новых, более опасных штаммов, оказалась выше, чем у многих других вакцин. РФПИ продолжит поддерживать дальнейшие исследования эффективности "Спутника V" против новых штаммов", - сказал глава РФПИ Кирилла Дмитриева, слова которого приведены в статье.

Он отметил, что ученые фиксируют все больше данных о способности коронавируса к трансформации и мутациям по всему миру. Дмитриев отметил, что "Спутник V" является одной из наиболее эффективных вакцин против новых штаммов коронавируса благодаря применению двух разных аденовирусных векторов.

Ранее kp.ru писал о первой в мире, зарегистрированной российскими учеными центра имени Гамалеи, вакцине "Спутник V". На данный момент препарат одобрен для использования в 67 странах. Ранее об успешных результатах исследований российского препарата писал старейший научный журнал The Lancet.