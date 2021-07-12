Правительство выделит 500 млн рублей на возмещение малому и среднему бизнесу комиссий в Системе быстрых платежей

Правительство выделил 500 млн рублей на возмещение малому и среднему бизнесу комиссии в системе быстрых платежей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что правительство РФ выделило 500 млн рублей на реализацию в этом году программы возмещения малому и среднему бизнесу комиссий при использовании Системы быстрых платежей (СБП).

Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручил кабмину компенсировать с июля по декабрь 2021 года малому и среднему бизнесу банковские комиссии при использовании Системы быстрых платежей.

"Правительство выделило на эти цели 500 млн рублей. Средства позволят снизить издержки малого и среднего бизнеса и повысить интерес предпринимателей к новому отечественному сервису", - сказал Мишустин.

Система быстрых платежей создана для моментального перевода денежных средств по номеру мобильного телефона, что позволяет избежать комиссии при переводе между разными банками. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.