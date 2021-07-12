Зеленский считает необходимым "давить на РФ", чтобы провести встречу "нормандской четверки"

Президент Украины рассказал, что собирается привлечь к вопросу урегулирования ситуации в Донбассе США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в понедельник, 12 июля, заявил о необходимости оказывать давление на Россию, чтобы провести встречу лидеров "нормандской четверки" по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе.

"Мне кажется, что все страны, мы все вместе должны обращаться к российской стороне и давить на то, чтобы была встреча в "нормандском формате", и все-таки мы закончили войну на востоке Украины и вернули наши незаконно аннексированные территории", - сказал он.

Президент Украины рассказал, что собирается привлечь к этому вопросу США, но пока эта тема не обсуждалась с Вашингтоном.

"Но я действительно хотел бы, чтобы Соединенные Штаты помогали нам в решении вопроса мирного, именно мирного урегулирования в Донбассе, и деоккупации наших территорий", - подчеркнул он.

Также Зеленский заявил о необходимости обсудить вопрос функционирования газопровода "Северный поток - 2". Он отметил, что в целях энергетической безопасности, должны действовать гарантии ЕС, гарантии Германии, гарантии Франции.