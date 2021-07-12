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Политика12 июля 2021 22:46

Макрон допустил введение обязательной вакцинации от ковида для всех французов

С начала августа посетить бары и рестораны во Франции можно будет только по спецпропускам
Анастасия РЫШКОВА
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Макрон допустил введение обязательной вакцинации от ковида для всех французов.

Макрон допустил введение обязательной вакцинации от ковида для всех французов.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая с телеобращением к стране, заявил, что власти страны вводят обязательную вакцинацию медицинского персонала и ряда других категорий работников.

"Мы вводим обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинского персонала и представителей ряда других профессий. <...> Контроль и административные наказания будут применяться для проверки выполнения этого распоряжения с 15 сентября", - сказал Макрон.

Он заявил, что эти меры связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации. Президент сообщил, что с 21 июля в стране пройдет чрезвычайная сессия, на которой будет поднят вопрос о стабилизации ситуации с коронавирусом.

По указанию Макрона, расширяется применение санитарного пропуска. С 21 июля на мероприятия с участием более 50 человек можно будет попасть только по этому документу. С начала августа посетить бары и рестораны можно будет только по спецпропускам.