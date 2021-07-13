Число погибших в результате пожара в больнице возросло до 40 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число погибших из-за пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Ираке возросло до 40, пострадали десятки больных и сотрудников госпиталя. Спасти удалось не менее 70 человек, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

По предварительным данным, причиной возгорания в клинике города Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар, где проходят лечение больные COVID-19, стал взрыв баллона с кислородом. Пламя очень быстро охватило все корпуса медицинского учреждения.

Сообщается, что к этому часу пожарным удалось локализовать распространение огня, однако в больнице остаются заблокированными десятки людей – и пациенты, и персонал.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось о 13 погибших и примерно 30 пострадавших. Пожар в ковид-больнице «Имам Хусейн» вспыхнул вечером в понедельник, 12 июля.