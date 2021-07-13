Минэкономразвития: В 2021 году среднемесячная зарплата россиян вырастет на 9,1%

Минэкономразвития России прогнозирует рост среднемесячной зарплаты в 2021 году на 9,1% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среднемесячная зарплата россиян в 2021 году вырастет почти на пять тысяч рублей (то есть, на 9,1%) по отношению к уровню прошлого года, и превысит 56 тысяч рублей. Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития России до 2024 года. Ожидается, что среднемесячная зарплата работающих граждан страны со следующего 2022 года будет расти примерно на 6,6% в год, и к 2024-му приблизится к 68 тысячам рублей.

Оценки роста реальных заработных плат в 2021 – 2024 годах в июньском прогнозе МЭР тоже были пересмотрены в сторону повышения. Ведомство ожидает, что они в текущем году увеличатся на 3,2% (в апрельской версии макропрогноза указывалось 2,3%), в 2023-м – на 2,4%, а в 2024 году – на 2,5%.