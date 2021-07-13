МВД России: Скоростной лимит до 150 км/ч возможен по решению собственников дорог

Увеличение скоростного лимита до 150 км/ч на некоторых участках трасс может быть разрешено только собственниками дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Увеличение скоростного лимита до 150 км/ч на некоторых участках российских дорог может быть разрешено только если такое решение примут их собственники, а также при условии, что движение с большой скоростью на этих участках трасс безопасно, пояснили в пресс-центре МВД.

«По решению собственников или владельцев автомобильных дорог может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью», - говорится в ответе ведомства на запрос ТАСС об увеличении максимально допустимой скорости на некоторых дорогах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 июля глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал, что Госавтоинспекция рассматривает возможность повысить максимально допустимую скорость на некоторых участках российских дорог до 150 км/ч, но только «там, где это безопасно».

Михаил Черников также рассказал, что ГИБДД разрабатывает систему, которая будет по камерам выделять из потока машин водителей с большим количеством штрафов.