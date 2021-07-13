Число погибших при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом в Ираке возросло до 54

Пожарным удалось локализовать распространение огня, однако в больнице остаются заблокированными десятки людей Фото: REUTERS

Число погибших из-за пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Ираке возросло до 54 человек. Об этом в ночь на вторник, 13 июля, сообщил департамент здравоохранения провинции Ди-Кар, где произошла эта трагедия. Ранее сообщалось о 40 погибших и как минимум 70 спасенных.

Как писал сайт kp.ru, по предварительным данным, причиной возгорания в клинике города Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар, где проходят лечение больные COVID-19, стал взрыв баллона с кислородом. На юге Ирака в последние дни стоит аномальная жара, столбики термометром днем поднимаются выше +50°C, поэтому пламя очень быстро охватило все корпуса медицинского учреждения.

К этому часу пожарным удалось локализовать распространение огня, однако в больнице остаются заблокированными множество людей – и пациенты, и персонал.

Судя по кадрам с места событий, сейчас возле здания клиники находятся десятки машин – к госпиталю съезжаются родные и близкие находившихся там на лечении больных.

Напомним, пожар в ковид-больнице «Имам Хусейн» вспыхнул вечером в понедельник, 12 июля.