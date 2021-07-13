КНДР призвала Южную Корею отказаться от совместных учений с США

КНДР призвала Южную Корею отказаться от совместных военных учений с США Фото: REUTERS

Северная Корея призвала южных соседей отказаться от запланированных на август совместных военных учений с США, при этом Пхеньян обвинил Сеул в эскалации напряженности на Корейском полуострове, сообщает портал Uriminzokkiri («Вместе с нашей нацией»), который в КНДР специализируется на внешнеполитической пропаганде.

«Вину за нынешнюю нестабильность на Корейском полуострове следует полностью возложить на поджигателей войны из числа южнокорейских военных, вступающих в сговор с внешними силами», - говорится в опубликованной изданием статье.

В материале также отмечается, что «военные игры и действия, направленные на укрепление вооруженных сил, никогда не будут идти рука об руку с миром».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в конце мая КНДР осудила Южную Корею за договоренность с Соединенными Штатами о снятии ограничений на дальность ракет. По версии Пхеньяна, такая договоренность является «концентрированным выражением» враждебности в отношении Северной Кореи, а также свидетельством «наглой двойной политики».