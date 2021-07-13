Глава Союза потребителей России предсказал рост цен на основные продукты к осени

Председатель союза Петр Шелищ Фото: Иван ВИСЛОВ

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ считает, что к осени в нашей стране могут подорожать основные продукты, в том числе такие, без которых не обходится ни одна семья. Например, крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.

Он отметил, что на сегодняшний день «единственное главное ограничение цен» – это потребительский спрос, однако «как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу».

«Как ни повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить», - сказал Петр Шелищ в интервью изданию «Вечерняя Москва».

По мнению главы Союза потребителей, сейчас дорожают сезонные продукты, но вскоре ситуация изменится в пользу покупателя. Правда, как считает эксперт, снижение цен будет недолгим, и они в итоге снова подорожают. Решение проблемы он видит в том, чтобы Россия больше производила собственной продукции «и не закрывалась от конкуренции с импортом», поскольку цены будут снижаться только если увеличится количество предложений.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 6 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объяснила порядок регулирования цен на социально значимые продукты.