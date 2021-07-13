Провизор рассказала россиянам, как сэкономить на лекарствах

Провизор Ирина Булыгина рассказала, как сэкономить на лекарствах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина назвала два способа, как сократить траты на лекарства.

Придя в аптеку, следует попросить провизора озвучить все препараты с необходимым действующим веществом. Цены на них могут отличаться в разы, что поможет сократить траты.

Также Булыгина посоветовала людям с хроническими заболеваниями закупаться лекарствами заранее.

- Если человек "хроник" и использует одни и те же препараты, которые нужны ему постоянно, то имеет смысл смотреть срок годности и покупать впрок, — приводит слова специалиста радио Sputnik.

Булыгина добавила, что рекомендация актуальная только для людей с хроническими заболеваниями. Здоровым россиянам не стоит покупать лекарства заранее, так как перечень препаратов определяют врачи.

В феврале 2021 года Роспотребнадзор предупредил россиян о многочисленных уловках мошенников, которые пытаются заработать на пандемии коронавируса. В рекомендациях, опубликованных на сайте ведомства, отмечается, что сейчас в интернете появилось огромное количество сайтов, где предлагаются лекарства, якобы помогающие при заболевании COVID-19, препятствующие заражению "чудо-средства", несуществующие услуги или социальные услуги.