Закон о зачислении братьев и сестер в одну школу или детсад вступил в силу в России

В России вступил в силу закон о зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад Фото: Иван МАКЕЕВ

Со вторника, 13 июля, в России вступил в силу закон о порядке зачисления в школы или детские сады.

Согласно поправкам в Семейный кодекс, брат или сестра имеют приоритетное право на обучение в тех школах или детских садах, где учится первый ребенок. При этом место их регистрации не играет роли.

Как пояснила член думского комитета по образованию и науке Алена Аршинова, норма создавала бюрократические проблемы из-за того, что родство между детьми нужно было доказывать. Сейчас такое правило отменили.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о бесплатном втором высшем образовании в области искусств. Поправки вносятся в закон "Об образовании". Как говорится в пояснительной записке, принятие закона дает возможность получить бесплатно второе или последующее высшее образование, а также продолжить трудовую деятельность по ряду творческих профессий гражданам, которые ранее уже имели высшее образование, при наличии у них соответствующих творческих способностей.