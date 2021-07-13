Минсельхоз: рост цен на продукты в России останется в рамках инфляции Фото: Евгения ГУСЕВА

Рост цен на продукты в стране в этом году ожидается в рамках общей инфляции. Такое заявление сделал советник министра сельского хозяйства России Юрий Косован.

«Минсельхоз ожидает умеренной ценовой динамики в 2021 году, которая останется в пределах общей инфляции», - сообщил советник главы ведомства.

Как отметил Косован, на сегодняшний день цены производителей на все базовые продукты питания остаются стабильными. По его словам, принятые ранее российским правительством меры поддержки и регулирования позволили снизить волатильность, а также начать новый сельскохозяйственный год без резких колебаний.

«По некоторым категориям в настоящий момент уже наблюдается снижение стоимости, и в дальнейшем, по мере поступления нового урожая, эта тенденция сохранится», - заявил он.

Советник министра также указал на то, что стоимость сахара и подсолнечного масла с декабря 2020 года практически не изменилась, цена на крупы - рис и гречки также не демонстрирует резкой динамики.

Напомним, ранее Министерство экономического развития (МЭР) России повысило прогноз по инфляции в стране в 2021 году с 4,3% до 5%.