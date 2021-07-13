Рябков: США отвергают предложения РФ по возвращению заключенных россиян

Сергей Рябков сообщил, что США отвергают предложения РФ по возвращению заключенных россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Вашингтон отвергает предложения Москвы по возврату заключенных россиян.

- Мы сделаем все как ведомство, чтобы приблизить этот момент, когда семьи Константина Ярошенко, Виктора Бута воссоединятся, когда домой вернется Роман Селезнев, когда многие другие наши соотечественники, оказавшиеся в столь тяжелой жизненной ситуации, смогут вернуться домой, — сказал он в интервью журналу "Международное право".

Пока неизвестно, на какой основе это произойдет, так как Соединенные Штаты отвергли все предложенные Россией варианты, рассказал Рябков.

Ранее Сергей Рябков сообщил, что Москва обсуждает с Вашингтоном многоплановые последствия ухода американцев из Афганистана. Дипломат отметил, что на сегодняшний день ситуация неоднозначная. По его мнению, это происходит "в силу комплекса политических, геополитических и внутриполитических причин".