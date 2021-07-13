Россия обсуждает с США последствия ухода американцев из Афганистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва обсуждает с Вашингтоном многоплановые последствия ухода американцев из Афганистана. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что налажены каналы диалога.

Дипломат отметил, что на сегодняшний день ситуация неоднозначная. По его мнению, это происходит «в силу комплекса политических, геополитических и внутриполитических причин».

«США все же будут двигаться в направлении свертывания своего военного присутствия в Афганистане … Последствия этого многоплановы, мы обсуждаем все это с американцами», - заявил замминистра в интервью журналу «Международная жизнь».

Как писал сайт kp.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты достаточно спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники и оборудования.

Напомним, администрация США с 1 мая начала вывод войск из Афганистана и обещала до 11 сентября закончить его в полной координации с союзниками. В последнее время обстановка в Афганистане осложнилась, накануне правительственные силы страны смогли остановить наступление боевиков радикального движения в Кандагаре, однако Кабул призывает Россию, Китай и Индию помочь в борьбе с терроризмом на их территории.