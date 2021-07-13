Глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева объяснила, почему решила пойти на выборы от «Единой России»

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель фонда «Талант и успех» и образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева рассказала, почему она решила баллотироваться в депутаты Государственной думы от партии «Единая Россия».

- Это удивительный уровень доверия и ответственности, когда ты становишься лицом в списке лидеров «Единой России», - отметила Елена Шмелева в эфире программы СОЛОВЬЕВ LIVE.

По мнению главы образовательного центра «Сириус», статус депутата Госдумы дает возможность для реализации новых программ в сфере образования на законодательном уровне.

- Партия позволит перенести многие инициативы в сфере образования на законодательный уровень,- подчеркнула Елена Шмелева. - Это значит, что ты можешь сформировать во многом политику в сфере образования в течение следующих пяти лет. Уверена, что благодаря моему статусу мы соберем инициативы в сфере образования в народную программу Единой России.

Напомним, Елена Шмелева входит в первую пятерку федерального списка «Единой России», представленного президентом РФ Владимиром Путиным 19 июня на XX-м съезде партии. Список кандидатов на выборы в Госдуму возглавили министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел России Сергей Лавров, главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Окончательная программа партии будет принята в августе, после того, как на встречах в регионах будут собраны и учтены мнения избирателей. Выборы в Государственную думу состоятся в Единый день голосования 19 сентября.