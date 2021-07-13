Зеленский заявил, что некоторые моменты статьи Путина президенты могли бы обсудить лично

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мог бы обсудить статью своего российского коллеги Владимира Путина при личной встрече.

«Мне кажется, что важно, что некоторые вещи и, кстати, про которые он написал, мы могли бы проговорить», - заявил глава незалежной, отметив, что готов предоставить российскому лидеру «много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей».

Украинский лидер сообщил, что пока не прочитал всю статью российского президента из-за отсутствия времени, однако поддерживает решение опубликовать статью на украинском языке. «В этом направлении я поддерживаю это решение», - заявил он.

Напомним, статья Путина об историческом единстве русских и украинцев была опубликована на языках обоих стран. До этого российский лидер выражал надежду на то, что с данной статьей ознакомятся жители и России, и Украины.