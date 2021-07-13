Зеленский о статье Путина: приятно, что человек знает украинский язык

Владимир Зеленский о статье Владимира Путина: приятно, что человек знает украинский язык Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на статью российского коллеги Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

При этом он сообщил, что пока не дочитал статью из-за нехватки свободного времени. Зеленский также поддержал решение выступить статью и на украинском языке.

- Приятно, что человек знает украинский язык, — сказал Зеленский.

Он также сообщил, что мог бы обсудить некоторые моменты статьи Путина лично с ним. По словам украинского лидера, у него есть много материала, который можно использовать в другой статье об Украине.

Напомним, в своей статье о российско-украинских отношениях Владимир Путин назвал возникшую между двумя странами стену "большой бедой", а также выразил мнение, что сложившаяся ситуация – это результат общих ошибок. Чтобы их исправить, нужно обратиться к истории, в которой "и русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы".