Начались переговоры Путина и Лукашенко

Начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Санкт-Петербурге стартовали переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Ранее появлялась информация, что главы государств обсудят развитие российско-белорусского сотрудничества в различных сферах и международную проблематику.Данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Лукашенко обсудят попытки западных стран и дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии.

Последние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли в мае 2021 года в Сочи. Они обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематику продвижения интеграции в рамках Союзного государства.