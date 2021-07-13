Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика13 июля 2021 12:42

Начались переговоры Путина и Лукашенко

Главы государств обсудят развитие российско-белорусского сотрудничества в различных сферах
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко

Начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Санкт-Петербурге стартовали переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Ранее появлялась информация, что главы государств обсудят развитие российско-белорусского сотрудничества в различных сферах и международную проблематику.Данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Лукашенко обсудят попытки западных стран и дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии.

Последние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли в мае 2021 года в Сочи. Они обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематику продвижения интеграции в рамках Союзного государства.