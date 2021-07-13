Зеленский сообщил, что удовлетворен встречей с Меркель в Берлине Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в целом остался доволен итогами встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая состоялась в Берлине в минувший понедельник 12 июля.

«Я в целом удовлетворен нашей встречей, она была неожиданно долгой, действительно более четырёх часов», - заявил украинский лидер.

Зеленский рассказал, что встреча с Меркель состояла из двух частей. Часть первая - тет-а-тет, в которой украинский президент и немецкий канцлер обсуждали «некоторые вопросы важные, а потом уже проговорили в принципе повестку нашей встречи». Во второй части встречи, состоявшийся после общения с прессой, они поговорили «о важных вещах».

Президент Украины отметил, что пытался довести до немецкой стороны позицию о важности вопросов, связанных с безопасностью. Как сообщил Зеленский, среди прочего он обсудил с Меркель тему строительства газопровода «Северный поток – 2», работу в рамках «Нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина), а также реформы на Украине, включая так называемый процесс деолигархизации.